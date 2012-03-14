Анализ переходов с ВКонтакте

Здравствуйте.

С контакта на мой сайт переходят пользователи. Необходимо сделать промежуточный редирект, который будет собирать информацию о пользователях (API -> users.get): sex, bdate (birthdate), city, country.

Всю эту инфу сохранять в mysql базу.

Для начала вот только такое задание, потом возможно нужны будут доработки.