Анализ переходов с ВКонтакте

Требуется разработка и интеграция онлайн-конструктора макетов печатей и штампов. Примерно как на borus.serveftp.org:8087/shtamponline.html?shtampcatalog=%CF%E5%F7%E0%F2%FC%20%E8%ED%E4%E8%E2%E8%E4%F3%E0%EB%FC%ED%EE%E3%EE%20%EF%F0%E5%E4%EF%F0%E8%ED%E8%EC%E0%F2%E5%EB%FF
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Здравствуйте.
С контакта на мой сайт переходят пользователи. Необходимо сделать промежуточный редирект, который будет собирать информацию о пользователях (API -> users.get): sex, bdate (birthdate), city, country.
Всю эту инфу сохранять в mysql базу.
Для начала вот только такое задание, потом возможно нужны будут доработки.
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