Шаблон сайта на Джумла

Сайт: http://www.hellocomputer.ru Сейчас вся информация статичная. Нужно подключить сайт к CMS и настроить ее. CMS на ваш выбор, но не самописную. Чтобы после вас можно было поддерживать проект. Очень важно удобство администрирования портфолио. Контент переносить не нужно. Параллельно ...