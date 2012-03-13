Шаблон сайта на Джумла

Требуется разработка и интеграция онлайн-конструктора макетов печатей и штампов. Примерно как на borus.serveftp.org:8087/shtamponline.html?shtampcatalog=%CF%E5%F7%E0%F2%FC%20%E8%ED%E4%E8%E2%E8%E4%F3%E0%EB%FC%ED%EE%E3%EE%20%EF%F0%E5%E4%EF%F0%E8%ED%E8%EC%E0%F2%E5%EB%FF
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
написать шаблон по готовому файлу (превью http://medovv.ru/ ), поменять шаблон на действующем сайте ( http://lentus.com.ua/ ), с сохранением функционала и подгонкой.
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