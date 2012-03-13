Шаблон сайта на Джумла

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки130 просмотров
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написать шаблон по готовому файлу (превью http://medovv.ru/ ), поменять шаблон на действующем сайте ( http://lentus.com.ua/ ), с сохранением функционала и подгонкой.

12 лет назад
baobab2012
Михаил 
52 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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