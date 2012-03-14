Онлайн конструктор

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки204 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется разработка и интеграция онлайн-конструктора макетов печатей и штампов. Примерно как на borus.serveftp.org:8087/shtamponline.html?shtampcatalog=%CF%E5%F7%E0%F2%FC%20%E8%ED%E4%E8%E2%E8%E4%F3%E0%EB%FC%ED%EE%E3%EE%20%EF%F0%E5%E4%EF%F0%E8%ED%E8%EC%E0%F2%E5%EB%FF

12 лет назад
tokenbeach
Василий 
51 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • Отправка почты с подменой адреса отправителя

    нужен скрипт, подобный http://badoff.net/mailer/post.php в нем все бы хорошо, но он добавляет пару лишних строк в конце письма судя по заголовкам, он пересылает письмо через какой-то дополнительный сервер - поэтому в гмейле отправителе видно "от .... через ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Случайные товары в интернет-магазине

    $50

    Cоздаю интернет магазин на движке "ВАМ ШОП". В движке нет такой функции которая мне необходима. Необходимо чтобы в боксе отображалось 6 товаров случайным образом, генерируемые из всего списка товаров на сайта. При перезагрузке страницы они менялись. То ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать графический МММ-2011 калькулятор

    $100

    Лучше всего на флеш уже сделано http://mmm-money.ru/calculator/ его нужно сделать более удобным, приятным, точным и красивым для справки есть и такой калькулятор http://mmm-course.com/calc.php он точнее но не визуализирован! сухие цифры людям не интересны. Можно визуализировать подругому - например ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать список todo

    Здравствуйте. Нужен программист, чтобы написать веб-приложение. По сути — небольшой todo лист для работы с иерархическими списками. Графики — 0. Контролов — минимум. Будет очень похоже на workflowy.com , только чуть по проще и без ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Фильтр по сайтам на основе api google и yandex

    Необходимо реализовать возможность ставить пометки ( Сайт - обман, хороший сайт и т.д ) на результатах поиска , на основе api google и яндекс Подробнее в прикрепленном документе I C Q : 366 - 892 - 443 Skype ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написать компонент на Joomla 1.5 + VirtueMart 1.1

    Здравствуйте, требуется написать компонент на Joomla 1.5.25 в связке с VirtueMart 1.1.9 и JS. 1. Необходимо добавить новое поле (дополнительная картинка) для товара VirtueMart, которое не будет отображаться в каталоге товаров в фронте. 2. Требуется написать компонент ...

    JoomlaVirtuemart
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Изменение WP e-Commerce v 3.8.7.6.2 плагина WP

    Нужно сделать checkout в 3 шага (плагин WP e-Commerce v 3.8.7.6.2 для вордпресс измененный для спец. задачи) 1 шаг регистрация 2 шаг выбор доставки 3 шаг ввод карты Сейчас все это на 1 странице Также нужно немного изменить вид форм ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Необходимо написать 4 парсера

    $100

    Необходимо написать 4 парсера: slando.ru, olx.ru, product.ru, agroru.com. Сделать их надо как приложение, чтобы была в последующем возможность их запускать самостоятельно. Обязательным условием является предоставление базы и исходников парсера.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад