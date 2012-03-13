Сделать графический МММ-2011 калькулятор

Лучше всего на флеш

уже сделано http://mmm-money.ru/calculator/

его нужно сделать более удобным, приятным, точным и красивым

для справки есть и такой калькулятор http://mmm-course.com/calc.php он точнее но не визуализирован! сухие цифры людям не интересны. Можно визуализировать подругому - например нарисовать айпад, мопед, ладу-калину, иномарку, квартиру, бэху, загородный дом, самолет, завод, весь мир

в зависимости от того какая получается конечная сумма. В общем с вас креатив - с меня деньги

курсы МММ-2011 тут http://sergey-mavrodi.com/mmmcours/

как расчитать также тут есть информация

можно загрузить все это в бд mysql и подтягивать отуда

также нужен калькулярор от обратного:

т.е. человек выбирает что он хочет: может ввсести сумму, а может выбрать товар (например айпад, мопед, ладу-калину, иномарку, квартиру, бэху, загородный дом, самолет, завод, весь мир) в поле сумму подставится примерная сумма

выбрать срок за который хочет получить - 3, 6, 12 мес

поставит галочку льготник он или нет

и программа покажет сколько денег он должен вложить в пирамиду

В общем нужен качественный, красивый и позитивный продукт! если у Вас есть свои идеи и предложения - это огромный плюс!!!