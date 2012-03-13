Посадка на CMS и программирование функционала

Нужно сделать онлайн тестирование. Задача такая: есть в кабинете для обучения 25 компьютеров во главе с компьютером лектора, они объедены все в локальную сеть по вайфаю. нужно сделать тестирование, лучше всего в веб интерфейсом, в ...