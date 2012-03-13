Посадка на CMS и программирование функционала

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки144 просмотра
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Задача - создание корпоративного сайта.

Есть готовые шаблоны.

Нужно посадить на CMS (на ваш выбор исходя из ТЗ, желательно MODx)

и настроить функционал согласно вложенного ТЗ.

Работа и оплата по договору подряда между ИП и вами.

От вас:

Разбивка всего проекта на этапы.

Указание стоимости и сроков каждого этапа.

12 лет назад
avalonbroker
Андрей 
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
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