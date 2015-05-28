Расшифровать JS и найти в нём нужную функцию

Есть набор JavaScript-файлов. Там нужно найти функцию ajaxGenerateAuthKey и реализовать её функционал на Delphi (функция предположительно находится в файле ajax_1.5.pack.js, и скорее всего расшифровать нужно его)

Все исходные файлы прилагаются к проекту.

См. сайт kunena.org/people/register - эта функция вызывается именно там, и она необходима для регистрации. Если она не найдена в прикреплённых здесь JS-файлах, то должна быть где-то на том сайте.