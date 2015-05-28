Расшифровать JS и найти в нём нужную функцию

$500
Веб-программированиеЗавершен5 заявок368 просмотров
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Есть набор JavaScript-файлов. Там нужно найти функцию ajaxGenerateAuthKey и реализовать её функционал на Delphi (функция предположительно находится в файле ajax_1.5.pack.js, и скорее всего расшифровать нужно его)

Все исходные файлы прилагаются к проекту.

См. сайт kunena.org/people/register - эта функция вызывается именно там, и она необходима для регистрации. Если она не найдена в прикреплённых здесь JS-файлах, то должна быть где-то на том сайте.

12 лет назад
botmaster
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
all_glucks
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$500
7 дней
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