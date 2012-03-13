Фотогалерея PHP+MySQL (на основе Menalto Gallery)

Галерея установленя тут: http://gallery.gutes-lernen.com/

надо добавить:

- у картинки кнопочку для скачивания этой картинки;

- возможность выбора множества картинок в "карзину избранного", чтобы потом их ондновременно скачать как ZIP-архив; карзина уже есть;

В галерее уже установлена многоязычность и возможность добавления тэгов к фотографиям,

- надо добавить формуляр который выведет в виде таблицы все тэги каждого языка по колонкам, чтобы пользователь мог их изменить и нажать внизу кнопку "сохранить" и все тэги сохраняются обратно в базу.

Оплата сдельная. Договорная. За описаное выше оплата минимум 100у.е.

Предложения типа «я всё могу, пишите мне в личку…» или «вот моё мыло, пишите мне…» — ОТКЛОНЯЮТСЯ СРАЗУ!

Контакт по Skype.

Мой ник: sabia-sd