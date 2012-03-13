Wordpress однорукий бандит

Сайт сверстан на Bitplatform. При переносе модуля из одного места в другое все слетает. Требуется человек, который сталкивался с Bitplatform и способен быстро все исправить
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мой клиент ждет модуль под WordPress, который добавит отдельный блок на их сайте (правая колонка для вывода), которые будут иметь кнопку, при нажатии будет запускать "барабан с цифрами". Это колесо будет вращаться и приземлиться на случайное число. После выпадения числа, ниже в списке призов начнет светиться приз, за который отвечает эта цифра.
Когда колесо остановилось, и приз был предложен, куки должно быть установлено в браузере пользователя (другие механизмы могут быть использованы здесь), так что они не могут выполнить еще одно вращение колеса в течение Х дней. (X, задается через интерфейс пользователя)
Когда колесо остановлено пользователю должен быть представлен input текстового поля (Ajax было бы идеально), чтобы ввести его / ее адрес электронной почты так, чтобы он / она может получить копию приза выпавшего на колесе. Более подробные инструкции и примеры доступны по запросу.
Навыки
AJAX, PHP, WordPress
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