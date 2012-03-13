Wordpress однорукий бандит

Мой клиент ждет модуль под WordPress, который добавит отдельный блок на их сайте (правая колонка для вывода), которые будут иметь кнопку, при нажатии будет запускать "барабан с цифрами". Это колесо будет вращаться и приземлиться на случайное число. После выпадения числа, ниже в списке призов начнет светиться приз, за который отвечает эта цифра.

Когда колесо остановилось, и приз был предложен, куки должно быть установлено в браузере пользователя (другие механизмы могут быть использованы здесь), так что они не могут выполнить еще одно вращение колеса в течение Х дней. (X, задается через интерфейс пользователя)

Когда колесо остановлено пользователю должен быть представлен input текстового поля (Ajax было бы идеально), чтобы ввести его / ее адрес электронной почты так, чтобы он / она может получить копию приза выпавшего на колесе. Более подробные инструкции и примеры доступны по запросу.

Навыки

AJAX, PHP, WordPress