Wordpress однорукий бандит

$250
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка131 просмотр
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Мой клиент ждет модуль под WordPress, который добавит отдельный блок на их сайте (правая колонка для вывода), которые будут иметь кнопку, при нажатии будет запускать "барабан с цифрами". Это колесо будет вращаться и приземлиться на случайное число. После выпадения числа, ниже в списке призов начнет светиться приз, за который отвечает эта цифра.

Когда колесо остановилось, и приз был предложен, куки должно быть установлено в браузере пользователя (другие механизмы могут быть использованы здесь), так что они не могут выполнить еще одно вращение колеса в течение Х дней. (X, задается через интерфейс пользователя)

Когда колесо остановлено пользователю должен быть представлен input текстового поля (Ajax было бы идеально), чтобы ввести его / ее адрес электронной почты так, чтобы он / она может получить копию приза выпавшего на колесе. Более подробные инструкции и примеры доступны по запросу.

Навыки

AJAX, PHP, WordPress

WordPress
12 лет назад
raspytnik
Павел 
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
20 отзывов
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