Готовим к запуску интернет-магазин с элементами социальной сети. Проект интересный. Нужно сделать ряд доработок на Amiro.CMS. Интересует долгосрочное сотрудничество.

Требования: очень желателен опыт работы с данной CMS и ее хорошее знание. Ежедневная доступность по ICQ, Skype и телефону. На данный момент оплата сдельная, в перспективе возможны варианты.