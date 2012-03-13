Нужно сделать ряд доработок на Amiro.CMS

$250
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки172 просмотра
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Готовим к запуску интернет-магазин с элементами социальной сети. Проект интересный. Нужно сделать ряд доработок на Amiro.CMS. Интересует долгосрочное сотрудничество.

Требования: очень желателен опыт работы с данной CMS и ее хорошее знание. Ежедневная доступность по ICQ, Skype и телефону. На данный момент оплата сдельная, в перспективе возможны варианты.

12 лет назад
scinemaru
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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