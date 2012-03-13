Joomla небольшая доработка.

Мини ТЗ: 1. У нас - CMS Joomla 2.5 2. Парсим отсюда: http://www.klassifikators.ru/tnved 3. Залить в какой-нибудь каталог Joomla (лучше всего наверное в K2) 4. В итоге внешне должно получиться так же, как и на исходном сайте! 5. Реализовать поиск ...
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Необходимо в компоненте расширенного поиска VM Universal Search PRO прописать обязательное условие, чтоб по одному из типов товара осуществлялся отбор, при этом сам тип отключаем с сайта( либо скрываем через настройки в компоненте, либо через код).
т.е. чтоб в дальнейшем в списке выводились товары у которых выбран этот тип, если его нет - соответственно товар на сайте не отображается.
если написал не совсем понятно, или есть вопросы - пишите, отвечу.
если задача ясна, оставляйте сроки и цены.
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