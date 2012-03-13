Joomla небольшая доработка.

Веб-программированиеЗавершен2 заявки103 просмотра
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Необходимо в компоненте расширенного поиска VM Universal Search PRO прописать обязательное условие, чтоб по одному из типов товара осуществлялся отбор, при этом сам тип отключаем с сайта( либо скрываем через настройки в компоненте, либо через код).

т.е. чтоб в дальнейшем в списке выводились товары у которых выбран этот тип, если его нет - соответственно товар на сайте не отображается.

если написал не совсем понятно, или есть вопросы - пишите, отвечу.

если задача ясна, оставляйте сроки и цены.

Joomla
12 лет назад
nizimov-andrei
Андрей 
47 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 дней назад
Выбранный исполнитель
lancers2012
Андрей 
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$20
2 дня
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