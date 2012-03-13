Нужно спарсить каталог

Всем привет. Есть задача - перенести каталог автомобилей с одного сайта на другой, в удобном виде. Сайт донор - автомаркет.ру, (http://avtomarket.ru/catalog/Kia/?class=1), сайт акцептор - kia-moskva.ru, он на Друпале. Нужно перетащить весь каталог примерно в таком же виде, ...