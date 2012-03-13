Нужно спарсить каталог

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки155 просмотров
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Мини ТЗ:

1. У нас - CMS Joomla 2.5

2. Парсим отсюда: http://www.klassifikators.ru/tnved

3. Залить в какой-нибудь каталог Joomla (лучше всего наверное в K2)

4. В итоге внешне должно получиться так же, как и на исходном сайте!

5. Реализовать поиск по каталогу

12 лет назад
Roman_Olegovich
Роман 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад