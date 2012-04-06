Натяжка сайта на DLE

Веб-программированиеЗавершен7 заявок200 просмотров
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Натяжка сайта на DLE.Указывайте цену и сроки

сайт уже свёрстан.Нужно натянуть на движок

12 лет назад
NFDesing
Наталья 
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
web-maker
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$60
7 дней
С Александром было приятно работать,проект был готов в срок, рекомендую как отличного специалиста по DLE.
Четкое ТЗ, понимание всех нюансов, своевременная оплата. Сотрудничеством с Натальей доволен на 100%, надеюсь на его продолжение.
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