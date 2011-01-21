Наталья одержала уверенную победу в конкурсе, в котором принимало участие более 60-ти человек. Думаю, этот факт говорит сам за себя. "Чувствует" заказчика и понимает требования, выдвигаемые в ТЗ. Было легко и приятно работать с ней. Надеюсь, не в последний раз.