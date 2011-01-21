Работа с фотографиями любой сложности
Обработка фотографий
-художественная обработка свадебных фото
-стилизация
-вёрстка альбом книг
-разработка дизайна выпускных альбомов
-вёрстка виньеток
-ретушь
-фотомонтаж/коллаж
-реставрация
-раскраска
-Обтравка
Стаж более 10 лет.
Портфолио
- Ретушь+ обтравка317 просмотров
Отзывы заказчиков
$71
10 баллов
13 лет назад
Свою работу знает очень хорошо, сделала все быстро и качественно. 5 баллов.
Ответный отзыв
Спасибо за плодотворное сотрудничесто! Алексей приятен и вежлив в общении, советую как отличного заказчика!
$50
10 баллов
13 лет назад
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Очень понравилось работать с Наталией! Исполнитель очень творчески и чувственно подошел к поставленной задаче. Работа была выполнена качественно и в срок! Рекомендую Наталью, как отличного и пунктуального мастера своего дела! И надеюсь на дальнейшее с ней сотрудничество.
Ответный отзыв
Приятно было сотрудничать с Алексеем. Очень ответственный и порядочный заказчик. Врем рекомендую!
$10
10 баллов
14 лет назад
Объявляю благодарность Наталье за качественную и оперативно выполненную работу) Спасибо
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи,приятно было работать,но как оказалась оплату я так и не получила от этого хорошего человека,пусть ему будет хорошо.
$100
10 баллов
14 лет назад
Наталья одержала уверенную победу в конкурсе, в котором принимало участие более 60-ти человек. Думаю, этот факт говорит сам за себя. "Чувствует" заказчика и понимает требования, выдвигаемые в ТЗ. Было легко и приятно работать с ней. Надеюсь, не в последний раз.
Ответный отзыв
Работать с Дмитрием интересно и увлекательно.Честный и надёжный.
$50
10 баллов
14 лет назад
Работает быстро и качественно, как всегда. Результат всегда очень радует! Профи!
Ответный отзыв
Очень приятно было работать с Алексеем,честный, порядочный, пунктуальный, в общем как всегда на высоте.
Обработка фотографий
5 отзывов
от $5
от 1 дня
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Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $20
от 2 дней
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