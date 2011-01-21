NFDesing

Наталья NFDesing

 
41 год
14 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Работа с фотографиями любой сложности

Обработка фотографий

-художественная обработка свадебных фото

-стилизация

-вёрстка альбом книг

-разработка дизайна выпускных альбомов

-вёрстка виньеток

-ретушь

-фотомонтаж/коллаж

-реставрация

-раскраска

-Обтравка

Стаж более 10 лет.

Портфолио

Отзывы заказчиков

AlexMark1985
Алексей 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$71
10 баллов
13 лет назад
Обработка 120 фотографий, приватно для nfdesing
Свою работу знает очень хорошо, сделала все быстро и качественно. 5 баллов.
Спасибо за плодотворное сотрудничесто! Алексей приятен и вежлив в общении, советую как отличного заказчика!
Ответный отзыв
mixaudio
Алексей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Обработка свадебных фотографий
HTML
Очень понравилось работать с Наталией!  Исполнитель очень творчески и чувственно подошел к поставленной задаче. Работа была выполнена качественно и в срок! Рекомендую Наталью,  как отличного  и пунктуального мастера своего дела! И надеюсь на  дальнейшее с ней сотрудничество.
Приятно было сотрудничать с Алексеем. Очень ответственный и порядочный заказчик. Врем рекомендую!
Ответный отзыв
benevito
Андрей 
42 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Обработка фото из ч/б в цвет
Объявляю благодарность Наталье за качественную и оперативно выполненную работу) Спасибо
Четкая постановка задачи,приятно было работать,но как оказалась оплату я так и не получила от этого хорошего человека,пусть ему будет хорошо.
Ответный отзыв
Image-PD
Дмитрий 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Дизайн виньетки для учебного учреждения в PSD
Наталья одержала уверенную победу в конкурсе, в котором принимало участие более 60-ти человек. Думаю, этот факт говорит сам за себя. "Чувствует" заказчика и понимает требования, выдвигаемые в ТЗ. Было легко и приятно работать с ней. Надеюсь, не в последний раз.
Работать с Дмитрием интересно и увлекательно.Честный и надёжный.
Ответный отзыв
varlamov
Алексей 
41 год
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Обработка фотографий цветов приватно для NFDesing
Работает быстро и качественно, как всегда. Результат всегда очень радует! Профи!
Очень приятно было работать с Алексеем,честный, порядочный, пунктуальный, в общем как всегда на высоте.
Ответный отзыв
Показать больше отзывов
Обработка фотографий
5 отзывов
от $5
от 1 дня
#93
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $20
от 2 дней
#2492