Очень понравилось работать с Наталией! Исполнитель очень творчески и чувственно подошел к поставленной задаче. Работа была выполнена качественно и в срок! Рекомендую Наталью, как отличного и пунктуального мастера своего дела! И надеюсь на дальнейшее с ней сотрудничество.