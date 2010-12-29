$50
День добрый Нужно обработать СВАДЕБНЫЕ фотографии от 50-ти до 80 шт. Снималось на камеру canon 5d mk 2 Есть хорошие, качественные исходники (улица) есть и не очень (в ресторане) ...
Обработка фотографий1 исполнитель
Завершен
13 лет назад
День добрый Нужно обработать СВАДЕБНЫЕ фотографии от 50-ти до 80 шт. Снималось на камеру canon 5d mk 2 Есть хорошие, качественные исходники (улица) есть и не очень (в ресторане) ...
Нужно правильное отображение страниц в разных браузерах, в следствии чего наверно исправление некоторых ошибок в коде, улучшение существующего дизайна основных страниц сайта. Адрес www.favoritfoto.ru
Нужно что бы двигалась негативная плёнка и в ней менялись фотографии с интервалом 2 сек , фотографий будет около 7 штук. ИЛИ тоже самое но плюс, как на сайте http://www.mosobltv.ru бегущая строка ...