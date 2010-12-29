mixaudio

Алексей mixaudio

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Доработка и адаптация сайта

    $100

    Нужно правильное отображение страниц в разных браузерах, в следствии чего наверно исправление некоторых ошибок в коде, улучшение существующего дизайна основных страниц сайта. Адрес www.favoritfoto.ru

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Плавный микс фотографий в дивижущейся рамке

    $50

    Нужно что бы двигалась негативная плёнка и в ней менялись фотографии с интервалом 2 сек , фотографий будет около 7 штук. ИЛИ тоже самое но плюс, как на сайте http://www.mosobltv.ru бегущая строка ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

NFDesing
Наталья 
41 год
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Обработка свадебных фотографий
HTML
Приятно было сотрудничать с Алексеем. Очень ответственный и порядочный заказчик. Врем рекомендую!
Очень понравилось работать с Наталией!  Исполнитель очень творчески и чувственно подошел к поставленной задаче. Работа была выполнена качественно и в срок! Рекомендую Наталью,  как отличного  и пунктуального мастера своего дела! И надеюсь на  дальнейшее с ней сотрудничество.
Ответный отзыв
gadiy
38 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Доработка и адаптация сайта
С заказчиком было приятно работать. Понимает и прислушивается к мнению разработчиков, предлагает свои обоснованные идеи. Во всем может найти компромисс. Всем советую и сам надеюсь еще поработать.
Работа была выполненна в срок, исполнитель был вежлив и терпелив. Рекомендую!
Ответный отзыв
Iron
38 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
$40
10 баллов
14 лет назад
Плавный микс фотографий в дивижущейся рамке
Отличный заказчик. Задача была поставлена четко, работа оплачена в срок. Приятно было сотрудничать. Рекомендую!
Отличная работа, всё было сделано в срок и качественно, Огромное спасибо!
Ответный отзыв