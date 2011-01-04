Необходимо создать анимированное сердце в виде gif-изображения 100х100 пикселей или больше.
Плавный микс фотографий в дивижущейся рамке
Нужно что бы двигалась негативная плёнка и в ней менялись фотографии с интервалом 2 сек , фотографий будет около 7 штук.
ИЛИ
тоже самое но плюс, как на сайте http://www.mosobltv.ru бегущая строка в верху, при наводке на неё, а в нашем случаи фото тормозится или уходя по краям, например наведя на право она крутится быстрее направо, если налево соответственно..))
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