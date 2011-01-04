Плавный микс фотографий в дивижущейся рамке

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен10 заявок280 просмотров

Нужно что бы двигалась негативная плёнка и в ней менялись фотографии с интервалом 2 сек , фотографий будет около 7 штук.

ИЛИ

тоже самое но плюс, как на сайте http://www.mosobltv.ru бегущая строка в верху, при наводке на неё, а в нашем случаи фото тормозится или уходя по краям, например наведя на право она крутится быстрее направо, если налево соответственно..))

14 лет назад
mixaudio
Алексей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Iron
38 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$40
1 день
Отличная работа, всё было сделано в срок и качественно, Огромное спасибо!
Отличный заказчик. Задача была поставлена четко, работа оплачена в срок. Приятно было сотрудничать. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Iron
38 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад

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