Плавный микс фотографий в дивижущейся рамке

Нужно что бы двигалась негативная плёнка и в ней менялись фотографии с интервалом 2 сек , фотографий будет около 7 штук.

ИЛИ

тоже самое но плюс, как на сайте http://www.mosobltv.ru бегущая строка в верху, при наводке на неё, а в нашем случаи фото тормозится или уходя по краям, например наведя на право она крутится быстрее направо, если налево соответственно..))