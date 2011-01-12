Необходимо сделать флеш интро

Необходимо сделать интро, которым заказчик сможет на постоянной основе заменить установленное сейчас (новогоднее).

Пример работы новогоднего интро можно увидеть на сайте http://www.excellence-karlsruhe.de/

До новогоднего было установлено: http://www.excellence-karlsruhe.de/intr/

Это интро заказчика устраивает всем, кроме отсутствия возможности масштабирования.

Суть задачи: создать абсолютно новое интро, на черном фоне и с логотипом (как в первоначальной версии), либо переделать существующее, добавив в него новые элементы и возможность масштабирования (без потери качества). В интро должен присутствовать звук.

Например как вот здесь:

http://www.excellence-karlsruhe.de/intr/

http://www.unity-club.de/

Оплата после сдачи проекта.