Необходимо сделать флеш интро

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен7 заявок267 просмотров

Необходимо сделать интро, которым заказчик сможет на постоянной основе заменить установленное сейчас (новогоднее).

Пример работы новогоднего интро можно увидеть на сайте http://www.excellence-karlsruhe.de/

До новогоднего было установлено: http://www.excellence-karlsruhe.de/intr/

Это интро заказчика устраивает всем, кроме отсутствия возможности масштабирования.

Суть задачи: создать абсолютно новое интро, на черном фоне и с логотипом (как в первоначальной версии), либо переделать существующее, добавив в него новые элементы и возможность масштабирования (без потери качества). В интро должен присутствовать звук.

Например как вот здесь:

http://www.excellence-karlsruhe.de/intr/

http://www.unity-club.de/

Оплата после сдачи проекта.

14 лет назад
Clear_sv
42 года
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

RomZik
Роман 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$60
3 дня
Получилось очень хорошее интро, работа сделана качественно и в срок, в процессе работы были учтены все замечания. Очень ответственный работник. Всем рекомендую!!!
Очень интересный проект, только позитивные впечатления от работы. Все как договаривались, оплата без проблем. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

RomZik
Роман 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад

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