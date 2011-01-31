Флеш анимированный ролик

Необходим специалист по созданию длительного (как очень короткометражный мультик) флеш анимированного ролика.

К заявке обязательно прикладывайте ссылку на портфолио с подобными работами (анимации, мультфильмы, сложные флеш-баннеры).

Заявки без портфолио рассматриваться не будут.

После изучения кандидатур некоторым из них будет выслано ТЗ в личку для обсуждения деталей.

По итогам обсуждения будет выбран исполнитель (-ли)

Реально оцените свою загрузку с учетом того, что начать анимацию необходимо будет примерно в конце следующей недели, а закончить до нового года.

Расчитываться планируем Яндекс деньгами, возможна будет предоплата