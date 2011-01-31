Необходимо создать шапку для сайта в виде видео ролика. Длительность 30-40 секунд. Наполнение, фоновое меняющееся видео, двигающийся автомобиль, работающий двигатель, крутящееся колесо, подшипник. Появляющиеся надписи с эффектами, картинки. Все должно быть ...
Флеш анимированный ролик
Необходим специалист по созданию длительного (как очень короткометражный мультик) флеш анимированного ролика.
К заявке обязательно прикладывайте ссылку на портфолио с подобными работами (анимации, мультфильмы, сложные флеш-баннеры).
Заявки без портфолио рассматриваться не будут.
После изучения кандидатур некоторым из них будет выслано ТЗ в личку для обсуждения деталей.
По итогам обсуждения будет выбран исполнитель (-ли)
Реально оцените свою загрузку с учетом того, что начать анимацию необходимо будет примерно в конце следующей недели, а закончить до нового года.
Расчитываться планируем Яндекс деньгами, возможна будет предоплата
Выбранный исполнитель
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