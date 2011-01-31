Флеш анимированный ролик

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен16 заявок507 просмотров

Необходим специалист по созданию длительного (как очень короткометражный мультик) флеш анимированного ролика.

К заявке обязательно прикладывайте ссылку на портфолио с подобными работами (анимации, мультфильмы, сложные флеш-баннеры).

Заявки без портфолио рассматриваться не будут.

После изучения кандидатур некоторым из них будет выслано ТЗ в личку для обсуждения деталей.

По итогам обсуждения будет выбран исполнитель (-ли)

Реально оцените свою загрузку с учетом того, что начать анимацию необходимо будет примерно в конце следующей недели, а закончить до нового года.

Расчитываться планируем Яндекс деньгами, возможна будет предоплата

14 лет назад
geomanager
Андрей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

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Андрей 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$290
9 дней
Отличная работа. оперативны, внимательны к комментариям. рекомендую!
Сотрудничеством доволен. Оплата как договаривались. Все отлично.

Заявки фрилансеров

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Андрей 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад

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