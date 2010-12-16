Создание видеоролика

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт16 заявок310 просмотров

Требуется креативный видеоролик (фото-видео и мультипликация) для компании, занимающейся обучением.

Присылайте примеры и цены для ролика длинной минуту

14 лет назад
Ruslan78
46 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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