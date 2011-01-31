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Андрей Banner100

 
36 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Заказать Flash и gif баннеры. Flash-шапки для сайтов.

Контакты:

ICQ: 647-630

Skype: Super-banner

e-mail: [email protected]

Стоит ли экономить средства и в итоге терять большую часть рекламного бюджета или лучше заказать баннер у профессионала и получить гарантированно высокий результат? Думаю, Вы примете правильное решение!

Я всегда рад проконсультировать Вас по вопросам создания баннеров для сайтов, а также оперативно ответить на Ваши вопросы по разработке баннеров.

FlashБаннер для сайтаШапка для сайта
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Отзывы заказчиков
geomanager
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$290
10 баллов
13 лет назад
Флеш анимированный ролик
Отличная работа. оперативны, внимательны к комментариям. рекомендую!
Сотрудничеством доволен. Оплата как договаривались. Все отлично.
Ответный отзыв
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