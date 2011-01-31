Заказать Flash и gif баннеры. Flash-шапки для сайтов.
Контакты:
ICQ: 647-630
Skype: Super-banner
e-mail: [email protected]
Стоит ли экономить средства и в итоге терять большую часть рекламного бюджета или лучше заказать баннер у профессионала и получить гарантированно высокий результат? Думаю, Вы примете правильное решение!
Я всегда рад проконсультировать Вас по вопросам создания баннеров для сайтов, а также оперативно ответить на Ваши вопросы по разработке баннеров.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Без названия273 просмотра
- Без названия363 просмотра
- Без названия362 просмотра
- Без названия356 просмотров
- Без названия312 просмотров
- Без названия214 просмотров
- Flash-ролик для youtube480 просмотров
- Без названия318 просмотров
- Без названия304 просмотра
- Без названия233 просмотра
- Без названия243 просмотра
- Без названия193 просмотра
Отзывы заказчиков
$290
10 баллов
13 лет назад
Отличная работа. оперативны, внимательны к комментариям. рекомендую!
Ответный отзыв
Сотрудничеством доволен. Оплата как договаривались. Все отлично.
Баннеры
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга