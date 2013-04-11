vedmant

Анатолий vedmant

 
41 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
HTML верстальщик + PHP программист

Знания, умения, навыки и опыт в:

• HTML & CSS верстка

• PHP & MySql

• JavaScript, jQuery, AJAX

Опыт с движками:

• Wordpress (создание шаблонов, плагинов)

• Drupal (создание шаблонов)

• Joomla (создание шаблонов)

Дополнительно:

• Опыт работы с CSS анимацией

• Опыт создания форм с полноценной верификацией как онлайн (JavaScript) так и на серверной стороне.

• Опыт разработки собственной системы управления контентом

И многое другое...

Время работы:

Понедельник - Воскресенье 9-00 - 18-00 МСК (выходные устраиваю по уровню занятости).

О работе:

Нарабатываю портфолио и опыт, предоплату не требую.

За работу берусь основательно и ответственно.

Даю гарантию на:

- Соблюдение сроков

- Качественную выполненную работу

- Постоянный контакт и конструктивное общение

- Ответы на все письма

Оплата осуществляется на:

- WebMoney (WMZ, WMR, WMU)

- Yandex Деньги

- Карта Приват Банк

E-MAIL: [email protected]

SKYPE: vedmant

Отзывы заказчиков

Banner100
Андрей 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Требуется добавить на сайт демонстрацию картинок
Надежный исполнитель:)
Спасибо за работу!
Ответный отзыв
Lensa
Елена 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$150
10 баллов
12 лет назад
Доработка сайта на Wordpress
WordPress
Отличный исполнитель! Качественно и грамотно выполнил все поставленные задачи и плюс еще дополнительные в срок и без лишних вопросов. Всегда на связи. Очень довольна процессом и результатом и с удовольствием буду обращаться в будущем. Большое спасибо! Рекомендую к сотрудничеству!
Было очень приятно работать с Еленой. Все задания были поставлены понятно и в полном объеме. С оплатой никаких проблем, даже более того был небольшой бонус. Советую как отличного заказчика и буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Ответный отзыв
nastdesign
Виктор 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$60
10 баллов
12 лет назад
Создать CSS галерею
CSS
Работа была выполнена точно по ТЗ на профессиональном уровне. Очень понравилось работать с Анатолием. Рекомендую всем. Огромная благодарность!
Отличный заказчик. Задание было описано точно и четко, оплата сделана сразу после сдачи работы без промедлений. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Ответный отзыв
bubnovx
45 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Установить счетчик бегающий на сайт
Сделано все быстро и качественно
Спасибо!
Ответный отзыв
lexx-t
40 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$75
10 баллов
12 лет назад
Вставка изображений из буфера обмена в TinyMCE
Анатолий показал себя как хороший специалист, быстро разобравшись в задаче (php + js) и и поправив мелкие проблемы по их возникновению. Рекомендую.
Было приятно поработать с Александром, оплата прошла как договаривались, буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
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от $30
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