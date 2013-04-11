Знания, умения, навыки и опыт в:
• HTML & CSS верстка
• PHP & MySql
• JavaScript, jQuery, AJAX
Опыт с движками:
• Wordpress (создание шаблонов, плагинов)
• Drupal (создание шаблонов)
• Joomla (создание шаблонов)
Дополнительно:
• Опыт работы с CSS анимацией
• Опыт создания форм с полноценной верификацией как онлайн (JavaScript) так и на серверной стороне.
• Опыт разработки собственной системы управления контентом
И многое другое...
Время работы:
Понедельник - Воскресенье 9-00 - 18-00 МСК (выходные устраиваю по уровню занятости).
О работе:
Нарабатываю портфолио и опыт, предоплату не требую.
За работу берусь основательно и ответственно.
Даю гарантию на:
- Соблюдение сроков
- Качественную выполненную работу
- Постоянный контакт и конструктивное общение
- Ответы на все письма
Оплата осуществляется на:
- WebMoney (WMZ, WMR, WMU)
- Yandex Деньги
- Карта Приват Банк
E-MAIL: [email protected]
SKYPE: vedmant