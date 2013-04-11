Отличный исполнитель! Качественно и грамотно выполнил все поставленные задачи и плюс еще дополнительные в срок и без лишних вопросов. Всегда на связи. Очень довольна процессом и результатом и с удовольствием буду обращаться в будущем. Большое спасибо! Рекомендую к сотрудничеству!