bubnovx

Владимир Бубнов bubnovx

 
44 годаРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Проверить сайт на наличие ошибок в html коде

    сайт без движка: на html+css сайт имеет порядка 20 страниц поменяли дизайн нужно : 1.проверить на наличие ошибок на всех страницах сайта 2.исправить ошибки на всех страницах сайта Уважаемые исполнители, пишите пожалуйста стоимость работ именно на это задание и ...

    HTMLCSS
    Тестирование сайтов8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Установить счетчик бегающий на сайт

    $20

    На странице _http://создать-казино.рф/indextest.php есть картинка с джек пот Нужно картинку удалить и вместо нее поставить счетчик подвижный(скрипт можно взять из примера на loto.tj). По шрифту счетчик должен быть такой же как сейчас, фон у счетчика сделать таким ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Написание трех статей для сайта продажи софта

    Сайт компании разработчика скрипта также является магазином по продаже скриптов. Имеется анализ сайта с подобранными ключевыми словами и подобранным семантическим ядром. Релевантные страницы по каждому запросу также указаны. Нужно написание трех статей Размеры текстов: 1500 – 2500 ...

    Статьи для сайтаСемантическое ядро
    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Добавить слайдер картинок в рамку на сайте

    $10

    имеется сайт http://cpoc.ru/index.php в рамке "Популярные игры" сейчас установлены картинки игровых автоматов. в этой рамке сделать слайдер этих же картинок и еще добавить которых не достает: пример на _velcome-club точка com/ слайдер сделать такой же как на примере ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дописать скрипт, добавить соц. сеть вконтакте

    $30

    скрипт на паблике http://ruseller.com/lessons.php?rub_id=1&amp;id=1164 - скрипт "твитни чтобы скачать" в него добавить "написать на своей стене вконтакте чтобы скачать", тоесть чтобы был выбор: чтоб можно было или твитнуть или "написать на своей стене вконтакте" только затем ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создание видеоролика. Видеоинструкция по скрипту

    $20

    имеется скрипт сайта, нужно сделать видеоинструкцию по пользованию скриптом. тоесть как регистрироваться, как заходить в админку, что можно делать в админке, пройтись по важным ссылкам в админке. пройтись по основным страницам в кабинете пользователя на ...

    Видеомонтаж5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Установка формы обратной связи

    $5

    вчера купил такую форму обратной связи http://www.zinescripts.com/products/formbuilder/ а установить не смог, у меня сайт на html но я пробовал ставить и на php страницу не помогало. нужно установить на страницу http://gamblingsale.ru/contact.php.... код страницы взять из страницы ...

    PHPHTMLФорма обратной связи
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Настройка в Popup скрипте: ограничение на показ

    $5

    Имеется popup скриптик (в приложении),работает он так: посетитель сайта кликает в любом месте страницы и ему открывается окошко рекламного сайта. нужно сделать: 1.чтобы одному посетителю открывалась только один раз рекламное окошко в течении суток. сутки проходят у ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Отрисовка логотипа

    $5

    В приложении логотип. Нужно: Отрисовать текст в стиле как картинки слева. Слово - синим, ru - зеленым. Шрифт должен быть также "надутым" как картинки но не слишком. Также применить на тексте перелив цвета и отблеск свечения ...

    Логотипы и Знаки11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка главной страницы сайта

    $5

    имеется сайт http://topf.ru html+css заголовки которые имеются на сайте заменить на обычный текст(без h4). сделать в такой же стилистике и шрифте.допустим грубая ошибка сейчас на сайте такая: под аттрибут h4 впихнут весь контент, а если ...

    HTMLCSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Верстка html шаблона

    $5

    Шаблон страницы html +css Имеется колонка ссылок справа, контент слева. Нужно колонку ссылок переместить влево, посередине разместить колонку с контентом, справа создать еще колонку.

    HTMLCSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Модуль оплаты для sprypay

    $50

    Нужно на сайте html организовать продажу электронного товара.Количество товаров: до 50штук. Оплата за товар будет проходить через билинг sprypay.ru. Задача такая: Клиент сайта рядом с товаром нажимает кнопку оплатить и попадает на оплату через sprypay, после завершения ...

    HTML
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
vedmant
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Установить счетчик бегающий на сайт
Спасибо!
Сделано все быстро и качественно
Ответный отзыв
netekspert
Александр 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Вырезать у двух картинок секторы для прозрачности
Спасибо за проект, и за своевременную оплату
Выполнено все быстро и качественно
Ответный отзыв
Paule
Павел 
50 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Добавить слайдер картинок в рамку на сайте
Понятное задание. Содействие в выполнении. Моментальная оплата.
Работа выполнена качественно и в сжатый срок.
Ответный отзыв
igorrebega
Игорь 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Дописать скрипт, добавить соц. сеть вконтакте
Хороший человек!
Пришли к обоюдному согласию
Ответный отзыв
Paule
Павел 
50 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Установка формы обратной связи
Четкое понятное задание. Быстрая оплата. Рекомендую.
Проект выполнен в сжатые сроки и качественно
Ответный отзыв