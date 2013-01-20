скрипт на паблике http://ruseller.com/lessons.php?rub_id=1&id=1164 - скрипт "твитни чтобы скачать" в него добавить "написать на своей стене вконтакте чтобы скачать", тоесть чтобы был выбор: чтоб можно было или твитнуть или "написать на своей стене вконтакте" только затем ...