сайт без движка: на html+css сайт имеет порядка 20 страниц поменяли дизайн нужно : 1.проверить на наличие ошибок на всех страницах сайта 2.исправить ошибки на всех страницах сайта Уважаемые исполнители, пишите пожалуйста стоимость работ именно на это задание и ...
- Тестирование сайтов8 заявокЗакрыт11 лет назад
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На странице _http://создать-казино.рф/indextest.php есть картинка с джек пот Нужно картинку удалить и вместо нее поставить счетчик подвижный(скрипт можно взять из примера на loto.tj). По шрифту счетчик должен быть такой же как сейчас, фон у счетчика сделать таким ...Завершен11 лет назад
Захожу на сайт http://vulkancasino.net и идет крах плагина Adobe Flash. захожу через файрфокс. Это исправитьВеб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Сайт компании разработчика скрипта также является магазином по продаже скриптов. Имеется анализ сайта с подобранными ключевыми словами и подобранным семантическим ядром. Релевантные страницы по каждому запросу также указаны. Нужно написание трех статей Размеры текстов: 1500 – 2500 ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт11 лет назад
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в приложенном файлы две картинки у обоих картинок удалить тот сектор который обведен красной линией, сектор сделать прозрачным и в формате pngИллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $10
имеется сайт http://cpoc.ru/index.php в рамке "Популярные игры" сейчас установлены картинки игровых автоматов. в этой рамке сделать слайдер этих же картинок и еще добавить которых не достает: пример на _velcome-club точка com/ слайдер сделать такой же как на примере ...Завершен11 лет назад
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скрипт на паблике http://ruseller.com/lessons.php?rub_id=1&id=1164 - скрипт "твитни чтобы скачать" в него добавить "написать на своей стене вконтакте чтобы скачать", тоесть чтобы был выбор: чтоб можно было или твитнуть или "написать на своей стене вконтакте" только затем ...Завершен11 лет назад
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имеется скрипт сайта, нужно сделать видеоинструкцию по пользованию скриптом. тоесть как регистрироваться, как заходить в админку, что можно делать в админке, пройтись по важным ссылкам в админке. пройтись по основным страницам в кабинете пользователя на ...Видеомонтаж5 заявокЗакрыт11 лет назад
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вчера купил такую форму обратной связи http://www.zinescripts.com/products/formbuilder/ а установить не смог, у меня сайт на html но я пробовал ставить и на php страницу не помогало. нужно установить на страницу http://gamblingsale.ru/contact.php.... код страницы взять из страницы ...Завершен11 лет назад
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Имеется popup скриптик (в приложении),работает он так: посетитель сайта кликает в любом месте страницы и ему открывается окошко рекламного сайта. нужно сделать: 1.чтобы одному посетителю открывалась только один раз рекламное окошко в течении суток. сутки проходят у ...Завершен11 лет назад
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В приложении логотип. Нужно: Отрисовать текст в стиле как картинки слева. Слово - синим, ru - зеленым. Шрифт должен быть также "надутым" как картинки но не слишком. Также применить на тексте перелив цвета и отблеск свечения ...Логотипы и Знаки11 заявокЗакрыт11 лет назад
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имеется сайт http://topf.ru html+css заголовки которые имеются на сайте заменить на обычный текст(без h4). сделать в такой же стилистике и шрифте.допустим грубая ошибка сейчас на сайте такая: под аттрибут h4 впихнут весь контент, а если ...Завершен11 лет назад
- $5
В приложенном файле картинка с текстом, нужно написать другой текст в такой же стилистикеЛоготипы и Знаки10 заявокЗакрыт11 лет назад
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Шаблон страницы html +css Имеется колонка ссылок справа, контент слева. Нужно колонку ссылок переместить влево, посередине разместить колонку с контентом, справа создать еще колонку.Завершен11 лет назад
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Нужно на сайте html организовать продажу электронного товара.Количество товаров: до 50штук. Оплата за товар будет проходить через билинг sprypay.ru. Задача такая: Клиент сайта рядом с товаром нажимает кнопку оплатить и попадает на оплату через sprypay, после завершения ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад