Проверить сайт на наличие ошибок в html коде

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт8 заявок149 просмотров

сайт без движка: на html+css

сайт имеет порядка 20 страниц

поменяли дизайн нужно :

1.проверить на наличие ошибок на всех страницах сайта

2.исправить ошибки на всех страницах сайта

Уважаемые исполнители, пишите пожалуйста стоимость работ именно на это задание и сроки. спасибо

CSSHTML
12 лет назад
bubnovx
45 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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