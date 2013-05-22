Проверить сайт на уязвимости

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Завершен3 заявки143 просмотра

Здравствуйте!

Необходимо проверить сайт на уязвимости и написать аналитическую записку по мероприятиям повышения уровня безопасности.

Сайт работает на Джумле 1.5 с виртуемартом. Раз в месяц цепляем вирус, который подливает свой код в пых-файлы сайта и редиректит всю поисковую выдачу на фишинговую страницу. Неоднократно меняли пароли, всё чистили, однако продолжаем стабильно заражаться.

Адрес сайта передам в личке.

Joomla
12 лет назад
filipyev
Игорь 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

xwande
Виктор 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$20
1 день
Как всегда в вопросах антивирусной безопасности сайтов на джумле Виктор на высоте. Рекомендую :)
Все отлично, рекомендую!

Заявки фрилансеров

xwande
Виктор 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад