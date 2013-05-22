Здравствуйте!

Необходимо проверить сайт на уязвимости и написать аналитическую записку по мероприятиям повышения уровня безопасности.

Сайт работает на Джумле 1.5 с виртуемартом. Раз в месяц цепляем вирус, который подливает свой код в пых-файлы сайта и редиректит всю поисковую выдачу на фишинговую страницу. Неоднократно меняли пароли, всё чистили, однако продолжаем стабильно заражаться.

Адрес сайта передам в личке.