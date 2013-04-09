Работы по улучшению юзабилити

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт4 заявки136 просмотров

Лечим - большое кол-во отказов на некоторых страницах.

Адрес выдам в личке.

12 лет назад
dkazankov
Дмитрий 
44 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров