Работы по улучшению юзабилити

Добрый день. Требуется грамотный специалист для очистки сайта от вредоносного кода. Сайт-визитка, сделан на джумле соотвественно. Элементов 15-20 заражено, а может и больше (копировали сайт локально на комп с сервера, и ругался антивирус на ...