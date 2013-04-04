Анализ юзабилити сайта с позиции нейромаркетинга

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт2 заявки110 просмотров

Проанализировать юзабилити финансового портала. Написать выводы на пару страниц. Рассмотрю предложения с ценами.

12 лет назад
msoleg2
42 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров