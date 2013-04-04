Добрый день. Требуется грамотный специалист для очистки сайта от вредоносного кода. Сайт-визитка, сделан на джумле соотвественно. Элементов 15-20 заражено, а может и больше (копировали сайт локально на комп с сервера, и ругался антивирус на ...
Анализ юзабилити сайта с позиции нейромаркетинга
Проанализировать юзабилити финансового портала. Написать выводы на пару страниц. Рассмотрю предложения с ценами.
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