Присылайте конечную стоимость работы ТЗ 1. Нужно сделать HTML страничку на которой будет элемент CANVAS. 2. В него должна быть загружена подложка в виде планировки помещения. 3. На этой картинке должна ...
Максим Семенов msoleg2msoleg2
- Веб-программирование2 заявкиЗакрытмесяц назад
Сверстать дизайн главной страницы доски объявлений на bootstrap по прототипу с использованием готовой темы. Тему берем эту https://cloud.mail.ru/public/1737c53e513e/12313121244.zip Прототип в прикрепленном файле. Внешние контейнеры обозначают сетку bootstrap. На выходе должно получиться дизайн не хуже приложенной темы. Примеры Ваших ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт9 лет назад
На сайте http://goo.gl/k3taWt в google chrome через 10 - 20 минут начинает глючить основной bxslider который ко центру. Хаотично двигать слайды вправо / влево. Нужно отловить ошибку, в консоли не видно.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Только специалистам HTML и CSS. На сайте http://goo.gl/FA2D25 Подправить css чтобы нормально отображалось меню и основной текст на встроенном браузере AndroidHTML-верстка3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Только специалистам HTML и CSS. На сайте http://goo.gl/0QA4LN есть меню второго уровня в строку в которую не влезают новые пункты, нужно что - то с ним сделать или сделать в 2 строки аккуратно или еще ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
В интернет explorer при переходе по внутренним ссылкам сайта сначала появляется черный экран, потом грузится страница. Думаю, это либо jquery, либо всплывающее окно livetex, либо lightbox. Нужно найти что это и предложить, как исправить. Проблема ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Сделать PEST, SNW, SWOT анализы и анализ пяти сил Портера для интернет финансового интернет портала. Рассматриваю предложения с ценой.Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Проанализировать юзабилити финансового портала. Написать выводы на пару страниц. Рассмотрю предложения с ценами.Тестирование сайтов2 заявкиЗакрыт11 лет назад
http:// mastertarget . ru/affiliates/login.php#login Там авторизация, сессия в куки, что-то из куки идет в get. Логин свой создайте. Исполнение - любое на php, чем проще - тем лучше. Предложения без конечной стоимости - не рассматриваю. Парсить нужно 1 ...Завершен11 лет назад
нужны 3 тизера для сайта bestcred.ru к красно желтых тонахИконки и Пиксель-арт1 исполнительЗакрыт12 лет назад
На сайт houseavto.ru, нужен баннер со смыслом: "Скидка 8000 руб на дополнительное оборудование". В двух размерах: 1. В правый квадрат на главной странице вместо отзыва. 2. Для печати побольше. Жду предложения с ценой.Баннеры1 исполнительЗавершен12 лет назад
с админкой. Прототип скрипта: https://msoleg.justproto.com/d98baabe81925d826cf435a78f34938b5e025381/54952 Рассмотрю только с ЦЕНОЙ!!!!!Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Нужно поправить верстку одного контейнера div чтобы не растягивался под вертикальный баннерHTML-верстка11 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен человек разбирающийся в вордпрессе, его настройках. Который сможет редактировать шаблон, настраивать модули итд. Сайт установлен, шаблон тоже, есть ряд доработок которые нужно сделать. Объем работ - подобрать и установить пару модулей, вставить несколько блоков в ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен12 лет назад
По структуре похожие на cellar heat. Чтобы статьи на главной выглядели как объявления. http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&text=cellar%20heat.&p=1&img_url=www.evohosting.co.uk%2Fblog%2Fwp-content%2Fuploads%2F2010%2F03%2Fcellar-heat.jpg&rpt=simageСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Необходимо провести тестирование юзабилити сайта Banks.az. Дать адекватные рекомендации по внешнему виду, меню, модулям, HTML.Тестирование сайтов8 заявокЗакрыт12 лет назад
1. В одном текстовом файле список сайтов, с новой строки. 2. Php скрипт запускается по крону и загружает следующий сайт из списка. 3. После прохода всех сайтов загружает первый сайт и по новой. 4. Для проверки ...Завершен12 лет назад
- $100
Сделать в опенкарт кеширование всего html вывода на 12 часов. Встроенное кеширует только mysql.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- Завершен13 лет назад
- $10
ТЗ: Разработать эскиз упаковки(только стикеров) для продукта http://www.komus.ru/outstock.php?itemID=121410 с другим названием - ПП-Х, упаковка и описание будет идентичной. Дизайн нужен строгий, но не такой убогий. Упаковка будет с двух сторон - лицевая и оборотная сторона на которую поместить описание. Если ...Дизайн продукции1 исполнительЗакрыт13 лет назад