msoleg2

Максим Семенов msoleg2

 
41 годКазахстан/Астана
15 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
8
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
operator2008
Татьяна 
41 годБеларусь
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Заполнить каталог продукции (50 товаров)
Все окей!
Супер исполнитель с хорошей интуицией! Все понимает с полуслова. Делает очень быстро и в соответствии с требованиями.
Ответный отзыв
masana
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
$30
9 баллов
10 лет назад
Баннер на сайт автомобильной тематики
Хороший заказчик. Все вовремя и задание, и оплата, всегда на связи, корректные правки.Буду рада еще поработать
Отличный исполнитель! В очередной раз все сделала красиво и без лишних вопросов.
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amelista
Олег 
37 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Подправить дизайн меню HTML
10 из 10
Профессионал! Приятно работать!
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pettson
Сергей 
28 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Парсинг одной страницы после логина на php
Хороший заказчик! Рекомендую!
Профессионал - быстро, четко, без лишних вопросов!
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mrcloud
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Доработать маленький блог на wordpress
Отличный заказчинк. Отлично составил ТЗ, посему было работать с ним очень приятно и легко. Рекомендую!
Сделал всё как просил. Быстро и качественно. Принимал все корректировки
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