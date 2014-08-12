Сверстать дизайн доски объявлений на bootstrap

Сверстать дизайн главной страницы доски объявлений на bootstrap по прототипу с использованием готовой темы.

Тему берем эту https://cloud.mail.ru/public/1737c53e513e/12313121244.zip

Прототип в прикрепленном файле. Внешние контейнеры обозначают сетку bootstrap. На выходе должно получиться дизайн не хуже приложенной темы.

Примеры Ваших работ и цену в студию! Если у Вас получится далее будут другие страницы.