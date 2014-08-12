Редизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт13 заявок170 просмотров

Доброго дня.мы нуждаемся в редизайне нашего сайта.требования:улучшение сайта для удобства пользователя,анализ юзабилити,примеры работы.

11 лет назад
antonfedorov
Антон 
43 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн для медиабиблиотеки

    Разработать дизайн для медиабиблиотеки: 1 этап - три варианта главной страницы + форма регистрации; 2 этап - остальные страницы проекта. всего 9 страниц. Срок 1 неделя, без предоплаты.

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн Интернет - магазина

    $500

    Добрый день! В приложении бриф и ТЗ на разработку интернет магазина. Нужно чтобы главная и внутренняя страницы были одинаковыми. Рисуем только 1 страницу. Имеется логотип. Его вышлю выбранному ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн сайта

    $50

    Добрый день.мне требуется обновить дизайн сайта.предыдущий был создан год назад.рассматриваем только уникальные предложения.будем рады сотрудничать.

    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется дизайн сайта: главная + 4 внутренних

    Требуется дизайн сайта: главная + 4 внутренних Тематика-медицина Желательно под джумлу 2-2,5 Нужно поставить все модули (обратная связь, счетчики скачиваний видео и т.д.) Все подробности в ЛС

    Joomla
    Дизайн сайтов25 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дополнения на сайт, работы на 2-3 часа

    Нужно сделать поправки в дизайне сайта. PSD макет отсутствует. Изменения в шапке сайта(добавить форму поиска по сайту, номер телефона, убрать иконки соцсетей), изменения на страницах: переделать слайдер.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизай под сайт визитку

    Необходимо разработать дизайн под сайт dekka (.) su. С тем же функционалом + добавить рейтинг к моделям в каталоге и галерея фотографий моделей (возможность просматривать фото всех моделей без перехода по сайту. без модальных окон). ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Изменение дизайна

    В существующий сайт, необходимо от рисовать блог как у Landing page из страницы прикрепленного файла( нарисовать иконки и выделить пункты,сделать дизайн согласно цветовой гамме сайта.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн сайта

    Добрый день.требуется улучшить или разработать дизайн сайта спорттоваров.предоставить примеры и цены на услуги.связь через скайп.

    Дизайн сайтов31 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн главной страницы

    Необходимо разработать дизайн главной страницы сайта для проектируемого Бизнес центра. Красивые объемные элементы - железная дорога, станция, таможенный склад, здания жилого и коммерческого сектора. Предварительный макет в приложении в виде наброска, а ...

    Bootstrap
    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    11 лет назад