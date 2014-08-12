Разработать дизайн для медиабиблиотеки: 1 этап - три варианта главной страницы + форма регистрации; 2 этап - остальные страницы проекта. всего 9 страниц. Срок 1 неделя, без предоплаты.
Редизайн сайта
Доброго дня.мы нуждаемся в редизайне нашего сайта.требования:улучшение сайта для удобства пользователя,анализ юзабилити,примеры работы.
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