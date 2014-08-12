Необходимо разработать дизайн главной страницы сайта для проектируемого Бизнес центра. Красивые объемные элементы - железная дорога, станция, таможенный склад, здания жилого и коммерческого сектора.

Предварительный макет в приложении в виде наброска, а также примерный вариант сайта, на котором реализован похожий дизайн. Требуется дизайн, также интересуют предложения по верстке под bootstrap. Но предпочтительно только дизайн, по верстке есть свои варианты.

Просьба указать реальные сроки и цены.