Дизайн главной страницы

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт16 заявок225 просмотров

Необходимо разработать дизайн главной страницы сайта для проектируемого Бизнес центра. Красивые объемные элементы - железная дорога, станция, таможенный склад, здания жилого и коммерческого сектора.

Предварительный макет в приложении в виде наброска, а также примерный вариант сайта, на котором реализован похожий дизайн. Требуется дизайн, также интересуют предложения по верстке под bootstrap. Но предпочтительно только дизайн, по верстке есть свои варианты.

Просьба указать реальные сроки и цены.

Bootstrap
11 лет назад
jurikserf
Юрий 
44 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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