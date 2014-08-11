Дизайн лендинг пейдж

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт12 заявок141 просмотр

Нужен дизайн для лэндинга.

В отклике пишите сроки работы и бюджет.

Подробное ТЗ, после того, как выберу исполнителя.

11 лет назад
wwwmagnit
39 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров