Добрый день! Требуется нарисовать дизайн главной страницы сайта-визитки. ТЗ смотрите в приложении. Рассмотрю предложения до 40$
Дизайн лендинг пейдж
Нужен дизайн для лэндинга.
В отклике пишите сроки работы и бюджет.
Подробное ТЗ, после того, как выберу исполнителя.
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