Графический дизайн страницы с отчётом

Разрабатывается сайт, задачей которого является предоставление клиентам рекламного агентства возможности просмотра ежемесячного отчёта о результатах работы этого агентства.

Сердцем сайта является страница с отчётом (одна). Спроектирован макет её интерфейса, теперь ищем графического дизайнера.

Главные критерии:

1. Отчёт должен смотреться "круто"! Сайт является в чистом виде инструментом маркетинга, поэтому производить впечатление - его главная и по сути единственная цель, так что ждём очень крутого исполнения.

2. Практичность. Дизайн отчёта не должен мешать его просматривать.

Отчёт состоит из одной двумерной таблицы, одного графика и четырёх просто чисел. От дизайнера ждём использования новых/интересных способов визуализации информации, подбора цветов и шрифтов.

Если результат работы оправдает ожидания, то категорически вероятно дальнейшее сотрудничество с дизайнером (со временем число отчётов будет увеличиваться, сайт будет развиваться). Если же результат покажется бесперспективным ещё на этапе разработки черновиков, то я оставляю за собой право оплатить разработку черновиков и отказаться от дальнейшего взаимодействия.

Предложения по стоимости жду от вас. Буду выбирать исполнителя по стоимости и портфолио.