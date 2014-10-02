Перекрасить лэндинг

$14
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен15 заявок201 просмотр

Ссылка на лэнд

http://discount.power-style.ru/

перекрасить в заданные цвета . ПСД есть. Нарезанные куски есть. Задача: либо перекрасить куски, либо весь псд, и заново размерно нарезать.

Стоимость вопроса 500р.

11 лет назад
Kovalskei
Сергей 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

MArinec
Илья 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$10
2 дня
Отличный исполнитель. Отдается работе - любит то, что делает.
Отличный заказчик, все четко. Оплатил как и договаривались. Уехал в отпуск, но по возвращению сразу же оплатил. Понятно что человек действительно уезжал а не морозился как многие остальные. Спасибо Вам)

Заявки фрилансеров

MArinec
Илья 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нужен качественный редизайн сайта

    Здравствуйте! Нужен кардинальный редизайн сайта - vemar.kiev.ua . Главная страница, страница всех услуг, страница одной услуги, страница онлайн консультаций, врачей, цен, контакты. Главная страница должна быть похожа на лендинг: преимущества ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн кастинг агентства

    $50

    По структуре вот http://maxangels.ru/ но вакансии - танцовщицы стриптиза менеджеров в клубе оригинальный жанр и хостес По цветам фиолетовый, яркий как http://virginsclub.ru/rates-new/ Название Кастинг-агентство Малиновской - сделать лого. ...

    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Шаблон для WP

    Приветствую всех фрилансеров. Планируется к разработке сайт по продаже онлайн курса + некоторые дополнительные функции. Реализован будет на WP, потому требуется человек способный создать, а в последствии и натянуть уникальный шаблон и помочь ...

    WordPress
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Редизайн сайта

    $140

    Необходим новый дизайн главной страницы сайта строительной организации. Подробное ТЗ подходящим кандидатам.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Доработка дизайна инет-магазина + дизайн баннеров

    Требуется небольшая доработка дизайна уже готового магазина. И разработка 2-3 баннеров для главной страницы. Источник - http://vamshop-test.pp.ua/bikeshop/ - главная страница http://vamshop-test.pp.ua/bikeshop/velosiped-detskij-dlja-devochek-giant-revel-jr-lite-24-girl-2013.html - карточка товара ...

    HTML
    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн для интернет-магазина

    Здравствуйте! Необходимо разработать дизайн для интернет-магазина рукоделия (главная + 5-8 внутренних страниц). В заявке, пожалуйста, указывайте сроки, стоимость исполнения, а также ссылку на портфолио. Если у Вас мало опыта в ...

    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    11 лет назад