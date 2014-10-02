Нужно разработать Дизайн Тату сайта , пишите ваш скайп цену и сроки
Перекрасить лэндинг
Ссылка на лэнд
http://discount.power-style.ru/
перекрасить в заданные цвета . ПСД есть. Нарезанные куски есть. Задача: либо перекрасить куски, либо весь псд, и заново размерно нарезать.
Стоимость вопроса 500р.
Выбранный исполнитель
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