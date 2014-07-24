MArinec

Илья MArinec

 
29 летУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Всегда выполним работы в заданный срок и качественно. http://marinets.eu

Уже много лет самые популярные сайты успешно продвигаются именно благодаря контенту высокого качества, или другими словами — интересными статьями. У нас огромный опыт по наполнению сайтов, который мы готовы использовать для наполнения и Вашего сайта. Можно рассматривать несколько типов сотрудничества: это может быть либо единичные заказы, либо постоянное наполнение на протяжении длительного времени.

Почта: [email protected]

ICQ: 630891284

Skype Marinec_Illya

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Отзывы заказчиков
oxana1985
Ксения 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Макет листовки
Быстро и качественно. Благодарю.
Задача поставлена четко, работать с человеком просто. Приятный заказчик)
Ответный отзыв
Kovalskei
Сергей 
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Перекрасить лэндинг
Отличный исполнитель. Отдается работе - любит то, что делает.
Отличный заказчик, все четко. Оплатил как и договаривались. Уехал в отпуск, но по возвращению сразу же оплатил. Понятно что человек действительно уезжал а не морозился как многие остальные. Спасибо Вам)
Ответный отзыв
kurulo
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Перерисовать листовку А4
Спасибо за качественную работу. Рекомендую.
Прекрасный заказчик, все недоработки объясняет четко и поэтапно, не достает :)
Ответный отзыв
gigri
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$2
10 баллов
9 лет назад
Сделать простой сертификат на основе логотипа
Очень доволен. Спасибо
Прекрасный заказчик, четко поставил задание, быстро принял работы, спасибо за сотрудничество. :)
Ответный отзыв
ALLEGRO-MUSIC
Евгений 
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Перевод + вёрстка
Работа выполнена качественно. Я доволен.
Душевный человек. Платит.
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