Всегда выполним работы в заданный срок и качественно. http://marinets.eu
Уже много лет самые популярные сайты успешно продвигаются именно благодаря контенту высокого качества, или другими словами — интересными статьями. У нас огромный опыт по наполнению сайтов, который мы готовы использовать для наполнения и Вашего сайта. Можно рассматривать несколько типов сотрудничества: это может быть либо единичные заказы, либо постоянное наполнение на протяжении длительного времени.
Почта: [email protected]
ICQ: 630891284
Skype Marinec_Illya
Портфолио
- Визуализация. Баня.286 просмотров
- Визуализация. Кухня.262 просмотра
- Концепт-3249 просмотров
- Концепт-2244 просмотра
- Концепт-1207 просмотров
- Сражение184 просмотра
- Дом у берега230 просмотров
- Листовка319 просмотров
- Для банера242 просмотра
- Для проекта "Кролик" 1321 просмотр
- Для проекта "Кролик" 2398 просмотров
- Каркасный дом305 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
9 лет назад
Быстро и качественно. Благодарю.
Ответный отзыв
Задача поставлена четко, работать с человеком просто. Приятный заказчик)
$10
10 баллов
9 лет назад
Отличный исполнитель. Отдается работе - любит то, что делает.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, все четко. Оплатил как и договаривались. Уехал в отпуск, но по возвращению сразу же оплатил. Понятно что человек действительно уезжал а не морозился как многие остальные. Спасибо Вам)
$10
10 баллов
9 лет назад
Спасибо за качественную работу. Рекомендую.
Ответный отзыв
Прекрасный заказчик, все недоработки объясняет четко и поэтапно, не достает :)
$2
10 баллов
9 лет назад
Очень доволен. Спасибо
Ответный отзыв
Прекрасный заказчик, четко поставил задание, быстро принял работы, спасибо за сотрудничество. :)
$30
10 баллов
11 лет назад
Работа выполнена качественно. Я доволен.
Ответный отзыв
Душевный человек. Платит.