Сделать простой сертификат на основе логотипа

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Завершен7 заявок195 просмотров

Сделать простой сертификат на белом фоне, туда вставить логотип и текст. Простейшая работа. Срочно

11 лет назад
gigri
Илья 
42 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

MArinec
Илья 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$2
1 день
Очень доволен. Спасибо
Прекрасный заказчик, четко поставил задание, быстро принял работы, спасибо за сотрудничество. :)

Заявки фрилансеров

MArinec
Илья 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад