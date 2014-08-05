Отрисовка иллюстрации с фото

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Завершен16 заявок375 просмотров

Нужна художественная иллюстрация с фотографии в стиле ''рисунок маркером от руки''

Указывайте стоимость работы.

11 лет назад
Farfor84
38 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Winblade
Анна 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад
$20
3 дня
Оперативность и профессионализм на высшем уровне! Рекомендую Анну, как отличного фрилансера в области художественной иллюстрации.
Ответственный, честный и приятный в общении заказчик! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Winblade
Анна 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад