Отрисовка иллюстрации с фото

Требуется отрисовать в Кореле нашивку по фотографии. Данное изображение будет в последствии вышиваться, поэтому сильно мелкие детали не нужны. Главное сохранить саму концепцию. Допускается небольшое отхождения от макета, с условием присутствия у исполнителя художественного таланта. ...