Подходит к завершающей стадии разработка игры на Unity для мобильных устройств. Нужен дизайнер. Можно начинающий. Оплата - 50% прибыли. Порядочность гарантирую любым способом. Все накладные расходы, связанные с публикацией, несу сам. Пишите, всё объясню подробно.
Требуется создать рисунок для логотипа
ТМ "Царские припасы" проводит ребрендинг упаковки, требуется создать образ для логотипа
На своем логотипе мы хотим видеть изображение царя (портрет). Это должен быть абсолютно уникальный образ, не схожий с известными сказочными и художественными персонажами, образ доброго, возможно, сказочного царя.
Требования к рисунку:
1. Не должно быть схожести до степени сравнения с иными известными образами царей.
2. Если рисунок выполняется в компьютерных программах, то это должен быть векторный файл ai или eps – размер 100х100 mm
3. Если работа выполняется на бумаге, то рисунок может быть выполнен любыми материалами
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