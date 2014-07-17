Требуется создать рисунок для логотипа

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт16 заявок254 просмотра

ТМ "Царские припасы" проводит ребрендинг упаковки, требуется создать образ для логотипа

На своем логотипе мы хотим видеть изображение царя (портрет). Это должен быть абсолютно уникальный образ, не схожий с известными сказочными и художественными персонажами, образ доброго, возможно, сказочного царя.

Требования к рисунку:

1. Не должно быть схожести до степени сравнения с иными известными образами царей.

2. Если рисунок выполняется в компьютерных программах, то это должен быть векторный файл ai или eps – размер 100х100 mm

3. Если работа выполняется на бумаге, то рисунок может быть выполнен любыми материалами

11 лет назад
TsarskiePripasy
Юлия 
45 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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