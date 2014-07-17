Требуется отрисовать растровый рисунок в вектор.
Нарисовать\смоделить lowpoly окружение для игры
Необходимо нарисовать\смоделить лоуполи кубики-сеты, для окружения игры типа
стиль как в примере.
текстуры рисованные.
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