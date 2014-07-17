Нарисовать\смоделить lowpoly окружение для игры

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт5 заявок216 просмотров

Необходимо нарисовать\смоделить лоуполи кубики-сеты, для окружения игры типа

стиль как в примере.

текстуры рисованные.

http://youtu.be/ba5RTf1Zqzg?t=6m

11 лет назад
infernaldesu
Андрей 
42 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров