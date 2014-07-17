Игра для мобильников

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Закрыт4 заявки206 просмотров

Подходит к завершающей стадии разработка игры на Unity для мобильных устройств. Нужен дизайнер. Можно начинающий. Оплата - 50% прибыли. Порядочность гарантирую любым способом. Все накладные расходы, связанные с публикацией, несу сам. Пишите, всё объясню подробно.

Unity
11 лет назад
pzed222
Пётр 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров