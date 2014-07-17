Нужно собрать коллаж. Изображения достаточно хорошего качества и подходящие по ракурсу я предоставлю. Пример похожей работы в аттачменте.
Игра для мобильников
Подходит к завершающей стадии разработка игры на Unity для мобильных устройств. Нужен дизайнер. Можно начинающий. Оплата - 50% прибыли. Порядочность гарантирую любым способом. Все накладные расходы, связанные с публикацией, несу сам. Пишите, всё объясню подробно.
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