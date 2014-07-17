Коллаж для слайдера

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт10 заявок227 просмотров

Нужно собрать коллаж. Изображения достаточно хорошего качества и подходящие по ракурсу я предоставлю.

Пример похожей работы в аттачменте.

11 лет назад
ramin80
Амс 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров