2D художник

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  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт16 заявок385 просмотров

Нужен художник для создания графики по уже готовым скетчам.

Направление - казино, слоты.

Важна проработка деталей и умение подходить к работе с полной отдачей.

Возможны различные варианты сотрудничества.

11 лет назад
Valeriit
Валерий 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров