kurulo

Александр Андреюк kurulo

 
44 годаУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$63
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Подобрать фото 6шт+ написать на них фразы

    [b]Фото должны у потенциального клиента вызывать ассоциации с его проблемой, задачей (сочетаться с текстовой фразой)[/b] 1 – фото: для будущего домовладельца в период строительства Строите дом? (фраза на фото) 2 - для жилых домов (для тех,кто уже живет в доме) Холодно ...

    Иллюстрации и Рисунки5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать 13 статей по утеплению

    Тексты создаются для страниц нового сайта компании https://teploexp.pro [b]Общие требования к статьям:[/b] [list][*]Уникальность от 90% (проверка на уникальность сервисом [url=https://text.ru/]https://text.ru/[/url])[*]Заспамленность - &lt; 50% [*]Грамотность, отсутствие опечаток [*]Текст должен быть полезным для читателя (приводите факты, примеры, давайте советы, предлагайте способы ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Наклейка А4

    Наклейку в ворде я сделал. Мне нужно ее сделать для печати. От вас цена и срок. оплата по Украине, после выполнения. Без стоимости предложение не принимаю.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Буклет А4 для печати

    [b]Без стоимости предложение не рассматриваю![/b] Результатом работы должен получиться буклет А4 для печати(один сгиб), посмотрев на который у человека возникнет желание позвонить нам.   Вид буклета, смотри файл 0   [b]То что нужно перерисовать, будем перерисовывать.[/b] Есть видео файл. [url=https://www.youtube.com/watch?v=Qd0AqMSJzxw]https://www.youtube.com/watch?v=Qd0AqMSJzxw[/url] С него ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Обработка +озвучка видеоролика 30с

    Ролик https://www.youtube.com/watch?v=DgN4--GxqeQ перевод в файле. Задание: 1 Запись голоса [list][*]Динамическая обработка голоса[*]Закадровая адаптация голоса под видео ряд [*]Сведение с музыкальным фоном [*]Монтаж Звука под видео.[/list]2 Замена на видео польского текста на русский описание в файле [b]от Вас цена и ссылка на примеры работ ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Обработка +озвучка видеоролика

    ролик https://www.youtube.com/watch?v=c5lmwSBTQp4 перевод в файле. [b]Задание:[/b] 1 Запись голоса [list] [*]Динамическая обработка голоса [*]Закадровая адаптация голоса под видео ряд  [*]Сведение с музыкальным фоном  [*]Монтаж ...

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Перевод текста

    От вас стоимость. Текст взят здесь [url=https://www.youtube.com/watch?v=c5lmwSBTQp4]https://www.youtube.com/watch?v=c5lmwSBTQp4[/url] от вас цена.  [b]без стоимости[/b] за выполнения работы [b]не рассматриваю[/b]. Стоимость за 1000 знаков меня не интересует. Перевод из переводчика тоже не нужен. Оплата желательна по привату.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Требуется озвучка

    вот ролик https://www.youtube.com/watch?v=c5lmwSBTQp4 перевод я дам. Задание: Запись голоса Динамическая обработка голоса Закадровая адаптация голоса под видео ряд  Свидение с музыкальным фоном  Монтаж Звука под видео. в конце видео замена контактом на мои от Вас цена и примеры работ (без цены не рассматриваю предложения) оплата после ...

    Озвучивание37 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Редактирование фирменного стиля

    1 Заменить слово покрівельні на теплоізоляційні в лого и шапке 2 Сохранить лого в хорошем качестве в векторе (корел дро), фотошопе и "легкий" файл для веб в jpg.   3  Сохранить шапку в хорошем качестве в векторе (корел дро), фотошопе и ...

    Photoshop
    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Обработка рисунка

    1 Убрать с фото рулона все кроме самого рулона с лентой 2 нарисовать (написать) слово mroll в стиле слова ArmaRoll(оригиналы картинок, шрифтов,  в фотошопе адобе иллюстраторе прилагаются) без стоимости предложения не рассматриваю. оплата по факту выполненния.

    Photoshop
    Обработка фотографий22 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нарисовать: 2 картинки для сайта, 2 упаковки, 2 листовки

    Оплата по Украине. Оплата после выполнения работы (можно поэтапно) Без цены предложения не рассматриваю Общее ТЗ в файле задачи, №5 и №6 дописываю. Пример результата по №5 и №6 в файле пример

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Поменять контакты

    1поменять контакты на мои на 2,50мин и 5,54мин 2удалить концовку начиная с 7,58мин (фильм должен закончиться, а там выбивает ошибку и начинает какая то музыка играть) файл: http://files.mail.ru/BC7FE585EAD141B3A86A278C817F2E52 без цены предложения не рассматриваю, оплата по Украине после выполнения.

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Корректировка 2-х рисунков

    Нужно сделать текст большего размера, чтобы читался после печати. 1 оставляем в цвете слово armaroll (весь остальной текст удаляем) 2 оставляем слово мембрана 3 оставляем слово пароизоляция Размер окна корректируем под текст соответственно. Можно исправить одну выноску, прислать на утверждение ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нарисовать фразу для сайта

    Нарисовать фразу: ПРОДАЖА КРОВЕЛЬНЫХ И ФАСАДНЫХ МАТЕРИАЛОВ в стиле сайта http://kupidah.com.ua/ от Вас: Цена+сроки, предложения без цены не рассматриваю. оплата после выполнения.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад
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Отзывы фрилансеров
leonira72
51 годУкраина
11 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$63
10 баллов
4 года назад
Написать 13 статей по утеплению
Спасибо за проект. Всё прошло на высшем уровне - мои рекомендации!
Качественный копирайтер, рекомендую
Ответный отзыв
Dekol
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$4
10 баллов
6 лет назад
Редактирование фирменного стиля
Рекомендую!
Быстро. Качественно. Рекомендую.
Ответный отзыв
NikkiOks
Оксана 
40 летУкраина
6 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
$3
10 баллов
6 лет назад
Наклейка А4
Всe отлично. Сделкой довольна. Заказчик хороший, рекомендую всем.
Оксана выполнила работу, даже быстрее, чем обещала. Качество отличное. Оксана, все поняла с первого раза и правок не пришлось делать. Рекомендую!
Ответный отзыв
dum187
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 дней назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Буклет А4 для печати
Хороший заказчик, рекомендую, ТЗ грамотное, оплата вовремя .
Спасибо огромное Евгению за терпение (с моей стороны было много экспериментов и шлифовки). Результатом очень доволен.
Ответный отзыв
plant2008
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$25
10 баллов
7 лет назад
Обработка +озвучка видеоролика 30с
Заказчик детально и четко ставит задачу. Оплата четко в срок. Приятно работать.
Спасибо, Александру, как всегда быстро, четко и качественно.
Ответный отзыв