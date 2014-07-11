[b]Фото должны у потенциального клиента вызывать ассоциации с его проблемой, задачей (сочетаться с текстовой фразой)[/b] 1 – фото: для будущего домовладельца в период строительства Строите дом? (фраза на фото) 2 - для жилых домов (для тех,кто уже живет в доме) Холодно ...
- Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт4 года назад
Тексты создаются для страниц нового сайта компании https://teploexp.pro [b]Общие требования к статьям:[/b] [list][*]Уникальность от 90% (проверка на уникальность сервисом [url=https://text.ru/]https://text.ru/[/url])[*]Заспамленность - < 50% [*]Грамотность, отсутствие опечаток [*]Текст должен быть полезным для читателя (приводите факты, примеры, давайте советы, предлагайте способы ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен4 года назад
Наклейку в ворде я сделал. Мне нужно ее сделать для печати. От вас цена и срок. оплата по Украине, после выполнения. Без стоимости предложение не принимаю.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен6 лет назад
[b]Без стоимости предложение не рассматриваю![/b] Результатом работы должен получиться буклет А4 для печати(один сгиб), посмотрев на который у человека возникнет желание позвонить нам. Вид буклета, смотри файл 0 [b]То что нужно перерисовать, будем перерисовывать.[/b] Есть видео файл. [url=https://www.youtube.com/watch?v=Qd0AqMSJzxw]https://www.youtube.com/watch?v=Qd0AqMSJzxw[/url] С него ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен7 лет назад
Ролик https://www.youtube.com/watch?v=DgN4--GxqeQ перевод в файле. Задание: 1 Запись голоса [list][*]Динамическая обработка голоса[*]Закадровая адаптация голоса под видео ряд [*]Сведение с музыкальным фоном [*]Монтаж Звука под видео.[/list]2 Замена на видео польского текста на русский описание в файле [b]от Вас цена и ссылка на примеры работ ...Завершен7 лет назад
ролик https://www.youtube.com/watch?v=c5lmwSBTQp4 перевод в файле. [b]Задание:[/b] 1 Запись голоса [list] [*]Динамическая обработка голоса [*]Закадровая адаптация голоса под видео ряд [*]Сведение с музыкальным фоном [*]Монтаж ...Озвучивание1 исполнительЗавершен7 лет назад
От вас стоимость. Текст взят здесь [url=https://www.youtube.com/watch?v=c5lmwSBTQp4]https://www.youtube.com/watch?v=c5lmwSBTQp4[/url] от вас цена. [b]без стоимости[/b] за выполнения работы [b]не рассматриваю[/b]. Стоимость за 1000 знаков меня не интересует. Перевод из переводчика тоже не нужен. Оплата желательна по привату.Переводы1 исполнительЗавершен7 лет назад
вот ролик https://www.youtube.com/watch?v=c5lmwSBTQp4 перевод я дам. Задание: Запись голоса Динамическая обработка голоса Закадровая адаптация голоса под видео ряд Свидение с музыкальным фоном Монтаж Звука под видео. в конце видео замена контактом на мои от Вас цена и примеры работ (без цены не рассматриваю предложения) оплата после ...Озвучивание37 заявокЗакрыт7 лет назад
1 Заменить слово покрівельні на теплоізоляційні в лого и шапке 2 Сохранить лого в хорошем качестве в векторе (корел дро), фотошопе и "легкий" файл для веб в jpg. 3 Сохранить шапку в хорошем качестве в векторе (корел дро), фотошопе и ...Фирменный стиль1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужно сделать чертежи по детально бокса в CorelDraw для заказа порезки и фаски оргстекла толщиной 5 мм. Фото с размерами бокса: вид сбоку и фронт.Чертежи и Схемы12 заявокЗакрыт8 лет назад
1 Убрать с фото рулона все кроме самого рулона с лентой 2 нарисовать (написать) слово mroll в стиле слова ArmaRoll(оригиналы картинок, шрифтов, в фотошопе адобе иллюстраторе прилагаются) без стоимости предложения не рассматриваю. оплата по факту выполненния.Обработка фотографий22 заявкиЗакрыт8 лет назад
Оплата по Украине. Оплата после выполнения работы (можно поэтапно) Без цены предложения не рассматриваю Общее ТЗ в файле задачи, №5 и №6 дописываю. Пример результата по №5 и №6 в файле примерДизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Перерисовать листовку в хорошее качество. Текст оставить тот же. Оплата по Украине. Оплата после выполнения работы. Без цены предложения не рассматриваюЗавершен9 лет назад
Подробное описание в файле задание. Оплата по Украине. Оплата после выполнения работы. Без цены предложения не рассматриваюШрифты1 исполнительЗавершен9 лет назад
1поменять контакты на мои на 2,50мин и 5,54мин 2удалить концовку начиная с 7,58мин (фильм должен закончиться, а там выбивает ошибку и начинает какая то музыка играть) файл: http://files.mail.ru/BC7FE585EAD141B3A86A278C817F2E52 без цены предложения не рассматриваю, оплата по Украине после выполнения.Завершен9 лет назад
Без цены, предложения не рассматриваю. Оплата после выполнения.Завершен9 лет назад
Подробное описание в файле задание. Оригиналы картинок пришлю. Оплата по Украине. Оплата после выполнения работы.Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужно сделать текст большего размера, чтобы читался после печати. 1 оставляем в цвете слово armaroll (весь остальной текст удаляем) 2 оставляем слово мембрана 3 оставляем слово пароизоляция Размер окна корректируем под текст соответственно. Можно исправить одну выноску, прислать на утверждение ...Завершен10 лет назад
Нарисовать фразу: ПРОДАЖА КРОВЕЛЬНЫХ И ФАСАДНЫХ МАТЕРИАЛОВ в стиле сайта http://kupidah.com.ua/ от Вас: Цена+сроки, предложения без цены не рассматриваю. оплата после выполнения.Завершен10 лет назад
Описание в файле. От Вас стоимость и сроки. Оплата по факту выполнения.Завершен10 лет назад