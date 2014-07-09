• Дизайнер
• Фотограф
• PrePress
Качественная обработка изображений для печати и интернета.
имею большой опыт в дизайне полиграфической продукции
действующий сотрудник типографии, должность: дизайнер+PrePress (допечатная подготовка)
• портфолио: portfolios.ru/Dekol
• e-mail: [email protected]
• skype: dekostyle2
График работы:
пн-пт – 9:00-18:00 По Киеву
сб-вс + государственные праздники - выходные
Отзывы заказчиков
$4
10 баллов
9 лет назад
Быстро. Качественно. Рекомендую.
Ответный отзыв
Рекомендую!
$7
10 баллов
11 лет назад
Отличный дизайнер, спасибо.
Ответный отзыв
Очень доволен работой с Дмитрием, всегда на связи, полное тз, четкая постановка задачи и правок, не возникло ни каких проблем, с удовольствием буду сотрудничать дальше, оплата мгновенно по завершению проекта, при том, что оплата пришла раньше, чем выслал исходники. Всем Рекомендую!
$12
10 баллов
11 лет назад
Результатом я доволен. Валерия рекомендую.
Ответный отзыв
Рекомендую сотрудничество с Александром, постановка задачи полная, оплата сразу после сдачи проекта!
$20
10 баллов
11 лет назад
Ответственный исполнитель, приятный в общении человек. Задание выполнил на 5+ и максимально быстро. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, адекватная постановка задачи, все делу, хороший собеседник, в дальнейшем буду рад сотрудничеству, оплата моментальная, никаких проблем. Рекомендую!
$5
10 баллов
11 лет назад
В очередной раз работаю с Валерием и как всегда быстро и качественно!
Ответный отзыв
В очередной раз работая с Владимиром остались только положительные эмоции, работа принесла удовольствие, как и обычно, оплата как всегда мгновенная, Рекомендую!
Дизайн продукции
5 отзывов
$3/час
от $4от 1 дня
#64
Обработка фотографий
3 отзыва
$3/час
от $1от 1 дня
#116