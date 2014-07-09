Dekol

Валерий Dekol

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

• Дизайнер 

• Фотограф 

• PrePress

Качественная обработка изображений для печати и интернета.

имею большой опыт в дизайне полиграфической продукции 

действующий сотрудник типографии, должность: дизайнер+PrePress (допечатная подготовка) 

• портфолио: portfolios.ru/Dekol 

• e-mail: [email protected] 

• skype: dekostyle2 

График работы: 

пн-пт – 9:00-18:00 По Киеву

сб-вс + государственные праздники - выходные

Отзывы заказчиков

kurulo
46 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$4
10 баллов
9 лет назад
Редактирование фирменного стиля
Быстро. Качественно. Рекомендую.
Рекомендую!
Ответный отзыв
LiveSib
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$7
10 баллов
11 лет назад
Макет полиграфической листовки
Отличный дизайнер, спасибо.
Очень доволен работой с Дмитрием, всегда на связи, полное тз, четкая постановка задачи и правок, не возникло ни каких проблем, с удовольствием буду сотрудничать дальше, оплата мгновенно по завершению проекта, при том, что оплата пришла раньше, чем выслал исходники. Всем Рекомендую!
Ответный отзыв
kurulo
46 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$12
10 баллов
11 лет назад
Переделать буклет А4, две страницы для печати
Результатом я доволен. Валерия рекомендую.
Рекомендую сотрудничество с Александром, постановка задачи полная, оплата сразу после сдачи проекта!
Ответный отзыв
roadtoheaven
Сергей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Обработка фотографий (белый фон)
Ответственный исполнитель, приятный в общении человек. Задание выполнил на 5+ и максимально быстро. Рекомендую!
Отличный заказчик, адекватная постановка задачи, все делу, хороший собеседник, в дальнейшем буду рад сотрудничеству, оплата моментальная, никаких проблем. Рекомендую!
Ответный отзыв
Zody
37 лет
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Отредактировать модуль
В очередной раз работаю с Валерием и как всегда быстро и качественно!
В очередной раз работая с Владимиром остались только положительные эмоции, работа принесла удовольствие, как и обычно, оплата как всегда мгновенная, Рекомендую!
Ответный отзыв
Показать больше отзывов
Дизайн продукции
5 отзывов
$3/час
от $4от 1 дня
#64
Обработка фотографий
3 отзыва
$3/час
от $1от 1 дня
#116