Очень доволен работой с Дмитрием, всегда на связи, полное тз, четкая постановка задачи и правок, не возникло ни каких проблем, с удовольствием буду сотрудничать дальше, оплата мгновенно по завершению проекта, при том, что оплата пришла раньше, чем выслал исходники. Всем Рекомендую!