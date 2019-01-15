Графический дизайн
* Векторизация
* Разработка логотипа
* Дизайн сувенирной продукции
* Отрисовка в векторе
* Визитка по Вашему эскизу
* Дизайн нестандартной печатной продукции
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
9
безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
2 года назад
Ответственный исполнитель
Ответный отзыв
Интересный конкурс Интересный опыт
$10
10 баллов
3 года назад
Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
Рада нашему сотрудничеству! Рекомендую!
$2
10 баллов
4 года назад
Просто фантастическая скорость и качество выполнения работы! Абсолютное понимание того, чем занимается. Ну а цена - это действительно ниже рынка фриланса, и я очень рад что есть исполнители готовые прийти на выручку. В итоге у меня несколько вариантов векторной графики очень добротно и душевно исполненной. Настоятельно рекомендую сотрудничество. Уверен и я еще посотрудничаю с Оксаной.
Ответный отзыв
Рада нашему сотрудничеству. Хороший заказчик. Рекомендую всем!!
$4
10 баллов
4 года назад
Все за несколько часов сделали. Спасибо за работу.
Ответный отзыв
Рада нашему сотрудничеству.
$3548
10 баллов
5 лет назад
Оксана отличный исполнитель, очень оперативно все сделано! Результат и взаимодействие на высшем уровне! Рекомендую однозначно! Большое спасибо за работу, приятно было сотрудничать!
Ответный отзыв
Ирена добрый, веселый, приятный в общении человек. Рада нашему сотрудничеству! РЕКОМЕНДУЮ! Спасибо за конкурс!
Логотипы и Знаки
13 отзывов
$5/час
от 1 часа
#138
Дизайн продукции
3 отзыва
$5/час
от 1 часа
#83