NikkiOks

Оксана NikkiOks

 
40 летУкраина/Одесса
6 лет на фриланс-бирже
Была
9 месяцев назад
Графический дизайн

* Векторизация

* Разработка логотипа

* Дизайн сувенирной продукции

* Отрисовка в векторе

* Визитка по Вашему эскизу

* Дизайн нестандартной печатной продукции

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
9
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
vsnetby
Михаил 
37 летБеларусь
3 года в сервисе
Был
19 дней назад
$10
10 баллов
2 года назад
Логотип магазина
Ответственный исполнитель
Интересный конкурс Интересный опыт
Ответный отзыв
DmitiySH
Дмитрий 
35 летКазахстан
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
3 года назад
Логотип
Спасибо за сотрудничество!
Рада нашему сотрудничеству! Рекомендую!
Ответный отзыв
47002
Рома 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$2
10 баллов
4 года назад
Отрисовать логотип в векторе
Просто фантастическая скорость и качество выполнения работы! Абсолютное понимание того, чем занимается. Ну а цена - это действительно ниже рынка фриланса, и я очень рад что есть исполнители готовые прийти на выручку. В итоге у меня несколько вариантов векторной графики очень добротно и душевно исполненной. Настоятельно рекомендую сотрудничество. Уверен и я еще посотрудничаю с Оксаной.
Рада нашему сотрудничеству. Хороший заказчик. Рекомендую всем!!
Ответный отзыв
Dansell
39 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$4
10 баллов
4 года назад
Из JPEG делать векторную (Визитка)
Все за несколько часов сделали. Спасибо за работу.
Рада нашему сотрудничеству.
Ответный отзыв
irenkin25
44 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$3548
10 баллов
5 лет назад
Логотип и шапка Youtube канала
Оксана отличный исполнитель, очень оперативно все сделано! Результат и взаимодействие на высшем уровне! Рекомендую однозначно! Большое спасибо за работу, приятно было сотрудничать!
Ирена добрый, веселый, приятный в общении человек. Рада нашему сотрудничеству! РЕКОМЕНДУЮ! Спасибо за конкурс!
Ответный отзыв
Логотипы и Знаки
13 отзывов
$5/час
от 1 часа
#138
Дизайн продукции
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$5/час
от 1 часа
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