Логотип и шапка Youtube канала

# 1 — $ 50

Здравствуйте!

Требуется разработать логотип и шапку канала на youtube . На канале - распаковки, обзоры и тесты товаров с различных китайских сайтов. Канал называется Billi Bob. Канал Billi Bob

Чтобы хотелось увидеть по логотипу:

Минимализм и светлые цвета (предпочтительно - бежевый, светло-зеленый, кремовый - цвета не должны раздражать)

ВВ в логотипе не использовать, так как данные буквы уже использованы другим видеоблогером.

Понимаем, что на канале распаковки посылок - но посылки уже совсем заезженный материал, поэтому если используем в рисунке (картинке) посылку - она должна быть очень оригинальной.

Требования к логотипу и шапке ютуба смотрим на ютубе.

Требование к шапке канала

Минимализм и светлые цвета.

Название канала - красиво и в сочетании с цветами шапки

Шапка канала должна отражать контент.

На выходе — исходный формат (AI, CDR, PSD). Если используется нестандартный шрифт для надписи, то прикрепите файл шрифта.

Оформление не нравится:

не нравится Оформление нравится: нравится

Не использовать спинеры в оформлении.

Итоги 14 сентября. Жду Ваших работ!