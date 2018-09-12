Логотип и шапка Youtube канала

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен7 заявок556 просмотров
#1$50

Здравствуйте!

Требуется разработать логотип и шапку  канала на youtube . На канале - распаковки, обзоры и тесты товаров с различных китайских сайтов. Канал называется Billi Bob. Канал Billi Bob

Чтобы хотелось увидеть по логотипу:

  • Минимализм и светлые цвета (предпочтительно - бежевый, светло-зеленый, кремовый - цвета не должны раздражать)
  • ВВ в логотипе не использовать, так как данные буквы уже использованы другим видеоблогером.
  • Понимаем, что на канале распаковки посылок - но посылки уже совсем заезженный материал, поэтому если используем в рисунке (картинке) посылку - она должна быть очень оригинальной.
Требования к логотипу и шапке ютуба смотрим на ютубе.

Требование к шапке канала

  • Минимализм и светлые цвета.
  • Название канала - красиво и в сочетании с цветами шапки
  • Шапка канала должна отражать контент. 
На выходе — исходный формат (AI, CDR, PSD). Если используется нестандартный шрифт для надписи, то прикрепите файл шрифта.

Оформление не нравится:

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Не использовать спинеры в оформлении. 

Итоги 14 сентября. Жду Ваших работ!

7 лет назад
irenkin25
Ирена 
46 лет
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Победитель конкурса

NikkiOks
Оксана 
42 года
8 лет в сервисе
Была
год назад
7 лет назад
#1
Оксана отличный исполнитель, очень оперативно все сделано! Результат и взаимодействие на высшем уровне! Рекомендую однозначно! Большое спасибо за работу, приятно было сотрудничать!
Ирена добрый, веселый, приятный в общении человек. Рада нашему сотрудничеству! РЕКОМЕНДУЮ! Спасибо за конкурс!

Заявки фрилансеров

NikkiOks
Оксана 
42 года
8 лет в сервисе
Была
год назад
7 лет назад
#1

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