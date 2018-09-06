Необходимо разработать логотип для ягодной фермы

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт40 заявок427 просмотров

Название ягодной фермы "Ягідні Традиції"

Ягодная ферма занимается выращиванием различных ягодных культур таких как голубика, земляника, малина, ежевика, жимолость, виноград, но основное направление это голубика. Так же ягодная ферма изготавливает из собственно выращенных ягод различные джемы и соусы.

Пример логотипа который нравится http://take.ms/md9XS

7 лет назад
Uamens
Артем 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Логотип для интернет магазина

    В настоящий момент работаю над созданием интернет -магазина - куклы Реборн и одежда для кукол-Реборн. Название интернет-магазина выбрала максимально общее без привязки к куклам ( на случай, если тематика изменится) - Территория Радости. Соответсвенно, ...

    Логотипы и Знаки17 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Логотип для интернет-магазина

    В настоящий момент работаю над созданием интернет -магазина - куклы Реборн и одежда для кукол-Реборн. Название интернет-магазина выбрала максимально общее без привязки к куклам ( на случай, если тематика изменится) - Территория Радости. Соответсвенно, ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Лого торговой марки Wondercyber

    $90

    Техническое задание здесь https://goo.gl/EBDSYo В случае выигрыша в конкурсе (1-е место $60 или 2 место $30) дизайнер передает все исходники и получает оплату.

    Логотипы и Знаки2 исполнителя
    Завершен
    7 лет назад

  • Логотип детского магазина

    Добрый вечер!!! Магазин детской одежды и игрушек, творчество (возраст1-12 лет). Необходимо разработать срочно логотип магазина!!! необходимо заказать вывеску для магазина до открытия, пакеты и визитки!!!

    Логотипы и Знаки42 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка логотипа и фирменного стиля

    Необходимо разработать  логотип и фирменный стиль состоящий из следующих элементов: папка, визитка, бланк, буклет, карта, дорхенгер, указатель на дверь и прочее…Подробности в личной переписке!

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Придумать лого

    Необходимо придумать лого для компании, которая занимается продажей керамических панелей для обогрева помещений. Что-нибудь уникальное и запоминающееся.

    Логотипы и Знаки36 заявок
    Закрыт
    7 лет назад