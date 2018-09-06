Здравствуйте. Требуется сделать логотип для сайта о недвижимости. Подробности в личку.Жду ваших откликов.
Необходимо разработать логотип для ягодной фермы
Название ягодной фермы "Ягідні Традиції"
Ягодная ферма занимается выращиванием различных ягодных культур таких как голубика, земляника, малина, ежевика, жимолость, виноград, но основное направление это голубика. Так же ягодная ферма изготавливает из собственно выращенных ягод различные джемы и соусы.
Пример логотипа который нравится http://take.ms/md9XS
Заявки фрилансеров
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