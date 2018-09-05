Логотип для интернет магазина

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Закрыт17 заявок213 просмотров

 В настоящий момент работаю над созданием интернет -магазина - куклы Реборн и одежда для кукол-Реборн. Название интернет-магазина выбрала максимально общее без привязки к куклам ( на случай, если тематика изменится) - Территория Радости.

Соответсвенно, нужен логотип на эту тему

 По стилю/ личным предпочтениям - мне нравится логотип в духе   www.girlsdolls.ru

7 лет назад
guest_15363283498079
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров