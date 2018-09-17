Отрисовать Логотип в Векторе

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен13 заявок297 просмотров

Добрый день, уважаемые Фрилансеры! Нужно отрисовать логотип в Векторе. Требуемый формат на выходе cdr. Срок - 3 часа.  Логотип в приложении.

7 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Выбранный исполнитель

MyXaLLIkO
Антон 
41 год
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
7 лет назад
$7
1 день
Escrow
Все отлично! Оперативно и качественно выполнил свою работу.
Надёжный и ответственный заказчик! Всегда был на связи и произвёл быструю оплату. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

MyXaLLIkO
Антон 
41 год
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
7 лет назад