Необходимо придумать лого для компании, которая занимается продажей керамических панелей для обогрева помещений. Что-нибудь уникальное и запоминающееся.
Нужно нарисовать логотип в 3-D векторе
Нужно нарисовать имеющийся логотип в 3-D векторе
Заявки фрилансеров
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