Переделать логотип в svg и сделать шаблон psd

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Закрыт20 заявок263 просмотра

Нужно переделать в svg и сделать шаблон psd с размерами не меньше 3000pх на 300dpi, сделать так, чтобы каждый элемент (обводка, заливка каски, заливка рук, заливка бороды, лица и т.д. были в разных слоях.

7 лет назад
mark7777
Марк 
34 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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