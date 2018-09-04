Логотип

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Завершен12 заявок221 просмотр

Необходим логотип для нижнего белья

7 лет назад
anastasi88
37 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

kalsefer
29 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$15
1 день
Всем довольна, спасибо! Логотип был разработан за считанные часы))
Отличная постановка задачи, рекомендую!

Заявки фрилансеров

kalsefer
29 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад